H&M auf Erholungskurs?

Nachdem die letzten Jahre für das schwedische Textilhandelsunternehmen Hennes & Mauritz (WKN: 872318 / ISIN: SE0000106270) äußerst turbulent verliefen erholt sich die Aktie mittlerweile wieder und die neue Strategie scheint Früchte zu tragen.

Die H & M Hennes & Mauritz AB ist, der zweit größte Textilhändler in Europa. In den letzten vier Jahren hat sich der Aktienkurs mehr als halbiert, doch das Management hat einen Strategiewechsel eingeschlagen. In den letzten Jahren machte der Hersteller vor allem negativ Schlagzeilen, beispielsweise aufgrund seiner Lieferanten. Diese sollen unter mangelhaften Arbeitsbedingungen in Niedriglohnländern produziert haben und die Baumwolle von Farmen auf denen Kinder arbeiten verwendet haben, wie die Zeit berichtete. Dies soll sich jetzt ändern, laut Unternehmensauskunft sollen bis 2030 alle Textilien aus wiederverwerteten oder nachhaltigen Materialien gefertigt werden und faire Löhne gezahlt werden. Mittlerweile engagiert sich der Konzern aktiv gegen Kinderarbeit. Schon nächstes Jahr soll der gesamte Bedarf an Baumwolle aus umweltverträglichen Quellen stammen. Die Lieferkette soll bis 2040 nicht nur Klimaneutral sein, sondern sich sogar positiv darauf auswirken. Ganz aktuell für den Konsumenten sichtbar sind hier zum Beispiel die Consciousness (in Deutsch: Bewusstsein) Kollektion oder ein weltweites Kleidersammlungsprogramm, bei dem Kunden ein Rabatt gewährt wird, wenn Sie Altkleider abgeben.

