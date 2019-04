Apple muss das Rad gar nicht neu erfinden

Am Dienstag, den 30. April 2019 wird Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) seine neusten Quartalsergebnisse vorlegen. Investoren dürften mit Spannung auf die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (Ende März) schauen. Allerdings gilt der Blick der Anleger im Fall des Konzerns mit Apfel im Logo derzeit nicht nur einem einzigen Quartalsbericht. Der langfristige Horizont dürfte derzeit eher im Fokus stehen. Apple hat spätestens mit seiner Keynote vom 25. März 2019 einen umfangreichen Wandel in die Wege geleitet. Der iPhone-Konzern möchte sich von Smartphone-Verkäufen unabhängiger machen und zu einem Anbieter einer Reihe von Dienstleistungen werden.

In Zukunft möchte das Unternehmen vor allem mit einem eigenen Video-Streamingdienst "Apple TV+" ins Rennen gehen. Dieser soll Nutzern Zugriff auf exklusive selbstproduzierte Sendungen, Filme und Dokumentationen bieten. Allerdings ließ Apple Anleger und Fans in Bezug auf den Preis oder die konkreten Inhalte des neuen Dienstes weitgehend im Unklaren. Zumindest konnte das Unternehmen mit bekannten Filmemachern wie J.J. Abrams und Steven Spielberg sowie Hollywood-Stars wie Jennifer Aniston und Reese Witherspoon aufwarten. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich Apple in einem Bereich schlagen wird, der mit Netflix, Amazon Prime Video oder Disney schon heute sehr umkämpft ist.

