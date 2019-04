Scape Technologies erschließt sich ein neues Marktsegment und bringt dazu ein neues Produkt auf den Markt: den SCAPE Mini-Picker. Der SCAPE Mini-Picker ist ein einfaches Einsteiger-Set für zuverlässiges "In-die-Kiste-Greifen". Der SCAPE Mini-Picker ist als Lösung für Unternehmen, Technologiezentren oder Bildungseinrichtungen konzipiert, die schnell und ohne hohen Investitionsbedarf ein zuverlässiges Bin-Picking einführen wollen.

Mit dem SCAPE Mini-Picker greifen Sie Ihre Teile direkt aus dem Behälter. Scape Technologies' chinesischer Joint-Venture-Partner in Shenzhen sagt dem Produkt auf dem chinesischen Markt ein großes Potential voraus. China ist für seine Vielzahl an Bildungseinrichtungen bekannt, die von der Regierung bei ihren Investitionen in Robotertechnologie unterstützt werden, und für dieses Einsatzgebiet ist der SCAPE Mini-Picker genau die richtige Lösung.

Die SCAPE Mini-Picker-Lösung umfasst eine komplette SCAPE-Werkzeugeinheit mit 3D-Sensor und einem Vakuumgreifer, der montagefertig für den Einsatz unterschiedlicher Sechsachsrobotern etwa von KUKA, ABB, Kawasaki, Fanuc und Universal Robots geliefert wird. Der SCAPE Mini-Picker kann bei einer Zykluszeit von nur 4 Sekunden alle Arten von Objekten bis zu einem Gewicht von 500 Gramm handeln. Die SCAPE Ausrichtungssteuerung versetzt den Roboter in die Lage, die Teile mit hoher Präzision in eine Maschine oder Vorrichtung einzusetzen. Mit der automatischen Selbsttestfunktion stellt SCAPE Technologies dabei sicher, dass das System die Kalibrierung seines 3D-Sensors überwacht und der Vakuumgreifer stets vollständig funktionsfähig ist.

Scape Technologies auch unter dem Namen "The Bin-Picking Company" bekannt entwickelt und liefert fortschrittliche Robotiklösungen mit integrierten Greifereinheiten, Sensoren, Kameras und Roboterprogrammen. Die Lösungen bieten schnelles, zuverlässiges Aufnehmen, Handhaben und präzises Ablegen von Objekten, die ungeordnet in Kisten liegen echtes "In-die-Kiste-Greifen" oder Bin-Picking.

Über Scape Technologies

Scape Technologies wurde 2004 gegründet und hat als Robotik-Spezialist eine einzigartige binokulare Lösung für das "In-die-Kiste-Greifen" entwickelt, den SCAPE Bin-Picker. Das System wird in Zusammenarbeit mit Systemintegratoren vertrieben, die dafür zuständig sind, den SCAPE Bin-Picker nach den Erfordernissen des Kunden einzurichten und produktionstauglich zu betreiben. Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des binokularen Systems bietet das Unternehmen zudem eine Reihe entgeltlicher Leistungen, die eine hohe Qualität und Betriebssicherheit des SCAPE-Systems gewährleisten.

