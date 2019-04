Gießen / Lauterbach (ots) -



+++ VR Equitypartner GmbH und zwei MBI-Gesellschafter sind die Käufer +++ Nachfolgekontor GmbH aus Gießen begleitet den gesamten Bewertungs- und Verkaufsprozess +++ Strategische Entscheidung für den Fortbestand des Familienunternehmens



Mit Wirkung vom 4. April 2019 veräußern die Gesellschafter Richard Schmelz und Dipl.-Ing. Heiner Spieckermann 100 % ihrer Anteile an der VOTRONIC Electronic-Systeme GmbH & Co. KG. Als neue Gesellschafterin beteiligt sich die VR Equitypartner GmbH und begleitet damit gleichzeitig die interne Nachfolgelösung im Rahmen eines Management Buy-in: Weitere neue Gesellschafter sind die langjährigen VOTRONIC-Mitarbeiter Dieter Sojak und Jörg Borneis-Eifert.



Nachdem im Februar 2019 der Verkauf notariell beurkundet worden war, fand am 4. April 2019 die finale Eigentumsübertragung durch Erfüllung aller vertraglichen Voraussetzungen statt. Damit wird jetzt eine Transaktion amtlich, die Monate zuvor von der Nachfolgekontor GmbH aus Gießen eingeleitet und vorbereitet worden war. Unter dem Decknamen "Rembrandt" haben die Gießener ein anonymisiertes Bieterverfahren durchgeführt und so einen realistisch erzielbaren Kaufpreis ermittelt. Auf dieser Basis wurden dann die Verhandlungen mit potenziellen Investoren geführt. Entscheidend für die Wahl der heutigen drei Gesellschafter war der ausdrückliche Wunsch aller ehemaligen Inhaber nach einer internen Nachfolgeregelung, bei der das Familienunternehmen auch zukünftig inhabergeführt fortbestehen kann.



Über Nachfolgekontor



Die Nachfolgekontor GmbH aus Gießen ist als einhundertprozentige Tochtergesellschaft der Sonntag Corporate Finance GmbH auf die Nachfolgeregelung deutscher Mittelständler spezialisiert. Dabei hat sie den Prozess der "Anonymen Marktwertermittlung" entwickelt - ein geheimes Bieterverfahren, bei dem Verkäufer und Berater sich auf Basis echter Gebote dem später zu erzielenden Kaufpreis nähern.



Über VOTRONIC



Die VOTRONIC Electronic-Systeme GmbH & Co. KG aus Lauterbach entwickelt und produziert seit 1987 Elektronikgeräte für den mobilen Einsatz. Die rund 70 Mitarbeiter stellen Produktserien für die Bereiche Mobiler Einsatz und Regenwassernutzung her und liefern an namhafte nationale und internationale Kunden. Die Palette reicht von Ladegeräten in Reisemobilen bis hin zu Tankanzeigen in Feuerwehrfahrzeugen.



Über VR Equitypartner



Die VR Equitypartner GmbH aus Frankfurt am Main unterstützt mittelständische Unternehmen mit maßgeschneiderten Finanzierungslösungen und zählt seit über 45 Jahren zu den führenden Eigenkapitalfinanzierern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Typische Beteiligungsanlässe sind Wachstums- und Expansionsfinanzierungen, Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel. Das Portfolio von VR Equitypartner umfasst derzeit rund 100 Engagements mit einem Investitionsvolumen von 500 Mio. EUR.



OTS: Nachfolgekontor GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134262 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134262.rss2



Pressekontakt: Lindenfeld - Agentur für Kommunikation www.lindenfeld.de Telefon: 069 38980924 E-Mail: jochen@lindenfeld.de