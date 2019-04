Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis vor der Berichtssaison der europäischen Pharmakonzerne zum ersten Quartal von 75 auf 70 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Novarits dürfte alles in allem solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein überarbeitetes Bewertungsmodell berücksichtige nun den Gegenwind vom Devisenmarkt und die Abspaltung der Augensparte Alcon./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / 20:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-04-10/10:26

ISIN: CH0012005267