Hannover (www.aktiencheck.de) - Erst drückte der Zollstreit mit den USA auf die Anlegerstimmung, dann erholte sich der DAX um die Mittagszeit und ging ins Plus, so die Analysten der Nord LB. Offenbar hätten die Gespräche May-Merkel für Hoffnung auf einen freundlicheren Brexit-Ausgang gesorgt. Schließlich sei aber wieder Trump in die Märkte gegrätscht und habe den Bruchpiloten gespielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...