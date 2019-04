Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Aktie Shop Apotheke: http://bit.ly/2UKgvEF Aktie Airbus: http://bit.ly/2Ub9fNL Nach zwei schwächeren Tagen zeigt sich der Dax zur Wochenmitte freundlich. Im Mittelpunkt steht der Brexit-Verlängerungsgipfel der EU. Am Markt gibt es kaum noch Zweifel, dass der Termin noch einmal um etliche Monate verschoben wird. Damit wäre ein harter Brexit zunächst vom Tisch, so die Hoffnung am Markt. Ansonsten steht der Zinsentscheid der EZB im Blick, die ausnahmsweise Mittwoch und nicht wie sonst am Donnerstag tagt. Das ist aber das einzige neue. Auch aus den USA kommen Fed Signale: Das Protokoll der jüngsten Sitzung wird veröffentlich (Fed Minutes). Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Airbus Chef "Major Tom" geht. Möglicherweise geht der Fahrdienstleister Uber im Mai an die Börse. Kapitalerhöhung bei Shop Apotheke. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß