Baku, Aserbaidschan, (ots/PRNewswire) - Das französische Forschungsunternehmen Opinionway stellte ein Jahr nach den Präsidentschaftswahlen in Aserbaidschan fest, dass die Aserbaidschaner die wesentlichen Maßnahmen von Präsident Aliyev nachdrücklich billigen. Mehr als 85% der Befragten bewerteten seine Aktivitäten als "positiv".



"Die Erhebung zeigt eindeutig, dass die Aserbaidschaner mit ihrer politischen Führung sehr zufrieden sind", so Bruno Jeanbart, Deputy CEO von Opinionway. "Ein Jahr nach seiner Wiederwahl wird die Außen- und Innenpolitik von Präsident Aliyev in Bezug auf Stabilität, Reformen und regionaler Entwicklung als durchweg positiv wahrgenommen", sagte er auf einer Pressekonferenz in Baku.



Mehr als 80% der Befragten werteten die "Stabilität im Land" als "Erfolg der Maßnahmen von Präsident Aliyev." Über 58% befürworten die "Stärkung der Verteidigungsfähigkeit und der Armee des Landes".



Fast 74% der Befragten bewerten Aliyevs Außenpolitik mit "ausgezeichnet". Die "Stärkung des Rufs Aserbaidschans in der internationalen Arena und seine Errungenschaften in der Außenpolitik" stießen bei fast der Hälfte der Befragten auf Zustimmung.



Auch innenpolitisch schnitt der Präsident gut ab. 64% "genehmigten" seine wirtschaftlichen Reformen und mehr als 57% geben an, "dass es der Bevölkerung besser geht, dank gestiegener Löhne, Renten und Zulagen." 52% sind der Meinung, dass sich der Zugang zur Bildung und Gesundheitsfürsorge verbessert hat, und 45,3% sind mit der Korruptionsbekämpfung zufrieden.



Die "Entwicklung des Sports" wurde zudem von vielen Aserbaidschanern weitreichend unterstützt; 61,4% gaben an, dass dies ein Erfolg sein. Aserbaidschan ist in der Sportarena nicht mehr zu übersehen. Das Land veranstaltet prestigeträchtige Events wie Formel-1-Rennen, die Islamic Solidarity Games und die European Games.



Auf die Frage, ob Aliyev seine Versprechen vor der Wahl erfüllen konnte, gaben mehr als drei Viertel der Befragten an, dass entweder die "meisten" oder "alle" Versprechen erfüllt wurden.



Aus weiteren Daten geht hervor, dass 72% der Befragten der Meinung sind, dass sich die Regionen aufgrund der staatlichen Programme für deren sozioökonomischen Entwicklung, die von Präsident Aliyev mit seinem Augenmerk auf diesen Regionen adoptiert wurden, verbessern konnten.



Die Erhebung von Opinionway basierte auf der Befragung von 2.000 Teilnehmern, die nach dem Zufallsprinzip im März 2019 im Land ausgewählt wurden.



www.opinion-way.com



Pressekontakt: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Bruno Jeanbart E-Mail: bjeanbart@opinion-way.com Telefon: +33-6-60-63-63-83