Umfrage zeigt: Jeder zweite Deutsche setzt auf Reisetipps aus erster Hand*.



Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) - Wer Neues entdecken will, freut sich über jeden Insider-Tipp. Und die Besten geben natürlich die Einheimischen selbst! In Deutschland setzt so inzwischen mehr als jeder Zweite auf die Tipps von Locals aus erster Hand, wenn ein fremdes Land besucht wird (62%). Gleichzeitig ist das Vertrauen in herkömmliche Reiseinformationsquellen hierzulande gesunken. Man ist sich zum Beispiel über gefälschte Bewertungen bewusster, als noch vor fünf Jahren (72%). Dies zeigen aktuelle Umfrageergebnisse von Icelandair.



Doch wer kennt schon einen Einheimischen in jedem Land, das er besuchen möchte? Hier kommt die neue Buddy-Hotline ins Spiel. Denn wer jetzt mit der transatlantischen Airline nach Island reist, der ist nur einen Anruf von den Geheimtipps eines waschechten Isländers entfernt. Ab sofort bringen Mitarbeiter von Icelandair ihre Passagiere nämlich nicht nur nett und sicher ans Ziel, sondern informieren Reisende auch darüber, was man in ihrer Heimat Island so alles erleben kann.



Abseits der Massen: persönliche Geheimtipps von Isländern für Passagiere



Icelandair-Reisende können die so genannten Buddies (Englisch für Freund, oder umgangssprachlich Kumpel) ganz einfach anrufen oder per Messenger anschreiben. Und da jeder Buddy natürlich auch eigene Vorlieben und Hobbys hat, entsteht so ein breites Angebot an Aktivitäten und Empfehlungen. Ganz individuell. Und ganz persönlich.



Guðlaug, Projektmanagerin bei Icelandair, geht zum Beispiel fast jeden Morgen wandern und kennt somit die besten Aussichtspunkte, um die isländische Natur zu bewundern. Auður ist Reiseberaterin der Airline und ein absoluter Foodie. Sie ist immer top-informiert, welche neuen Restaurants eröffnet haben und wo es die besten kulinarischen Genüsse gibt. Wer Ruhe und Erholung sucht, für den hat Sigríður passende Tipps. Sie ist Flugbegleiterin bei Icelandair und freut sich darauf, ihre liebsten heißen Quellen zu verraten. So können Passagiere dann genau wie echte Isländer entspannen.



"Reisende suchen nach einzigartigen Erlebnissen, die von vertrauenswürdigen lokalen Quellen stammen. Hier kommt unser neuer Buddy-Hotline-Service ins Spiel. Er bietet unseren Passagieren wertvolles Insiderwissen und passt hervorragend zu unseren Mitarbeitern, die als Isländer von Natur aus jedem Reisenden der unser Land besucht freundlich zur Seite stehen möchten", so Bogi Nils Bogason, President & CEO der Icelandair Group.



Die Buddy-Hotline startet am 10. April und steht allen Passagieren von Icelandair bis zum 8. Mai zur Verfügung. Um mehr zu erfahren und zu buchen, gibt es hier weitere Informationen: www.icelandair.com/BuddyHotline



*Die Umfrage wurde von OnePoll unter 16.000 Urlaubern in Nordamerika, Europa und Skandinavien durchgeführt, einschließlich 2.000 deutsche Befragte und wurde im März 2019 von Icelandair in Auftrag gegeben.



ÜBER ICELANDAIR



Die isländische Airline Icelandair bietet ganzjährig Nonstop-Flüge ab Frankfurt am Main, München, Berlin und Zürich sowie saisonale Verbindungen ab Düsseldorf, Hamburg und Genf nach Island und weiter in die USA und nach Kanada. Passagiere kommen in den Genuss einer Flotte mit zwei Serviceklassen und moderner Kabinenausstattung mit individuellem Entertainmentsystem. Die Nordamerika-Strecken punkten durch kurze Umsteigezeiten sowie der Möglichkeit zum Stopover in Island ohne Flugaufpreis. Kurzreisen nach Island ergänzen das Angebot. Icelandair blickt auf 80 Jahre Flugerfahrung zurück und verfügt mit Verbindungen zu zahlreichen Zielen in den USA, Kanada und Europa, über das umfangreichste Streckennetz seit Bestehen der Airline.



Kanada: Edmonton, Montreal, Toronto und Vancouver



Europe: Reykjavik, Akureyri, Amsterdam, Bergen, Berlin, Billund, Brüssel, Kopenhagen, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Genf, Göteborg, Glasgow, Hamburg, Helsinki, London, Madrid, Manchester, Mailand, München, Oslo, Paris, Stockholm und Zürich



USA: Anchorage, Boston, Chicago, Denver, Kansas City, Minneapolis, New York, Orlando, Philadelphia, Portland, San Francisco, Seattle, Tampa und Washington D.C.



