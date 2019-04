Zum zweiten Mal im April ändert BlackRock seine Beteiligung an Wirecard (WKN: 747206): Abgesehen von leichten Änderungen bei den indirekt gehaltenen Positionen, hat BlackRock mit Wirkung zum 1. April seine Direktbeteiligung - gehalten in Wirecard-Aktien - von 3,53% auf 5,01% ausgebaut. Erst am Dienstag wurde bekannt, dass der US-Vermögensverwalter seine direkte Beteiligung am 2. April leicht auf 4,91% senkte.

Der deutliche Aufbau um fast die Hälfte der Position kann durchaus als Vertrauensbeweis seitens BlackRock in Wirecard verstanden werden. Derzeit hält BlackRock 6.072.114 Wirecard-Aktien mit einem Gesamtwert von 651 Millionen Euro.

