Unser Depotwert Evotec muss zur Wochenmitte einen spürbaren Dämpfer hinnehmen. So verlor die Aktie des Biotech-Unternehmens am Vormittag über 3 %. Was klar auf das Konto einer neuen Einschätzung durch den zuständigen Analysten der Deutschen Bank geht. Dieser hatte die Aktie von Kaufen auf Halten zurückgestuft. Schaut man sich die Begründung an, scheint es aber eher Entwarnung zu geben. Denn an den sehr guten Wachstumsperspektiven rüttelt auch diese neue Einschätzung nicht. Allerdings sieht die Deutsche Bank bei Evotec zumindest die kurz- bis mittelfristigen Chancen als eingepreist an. Schliesslich ...

