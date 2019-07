Zuerst eine Rallye, dann der Selloff, alles an einem Tag, alles auf Basis derselben Nachrichten: Das ist eine Breitseite gegen die Bullen, die deren Boot leicht zum Sinken bringen könnte. Was hieße: Rette sich wer kann. Am Ende ging die Aktie der Deutschen Bank mit einem Minus von 5,39 Prozent aus dem Montagshandel.

