Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit der aufgefrischten Hoffnung auf eine baldige Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China legten die internationalen Aktienbarometer in der vergangenen Woche zumeist den Vorwärtsgang ein, so die Deutsche Börse AG.Der Deutsche Aktienindex habe mit über 4 Prozent deutlich hinzugewonnen und sei am Morgen mit 11.927 Punkten in den Tag gestartet. Ebenso komme der EURO STOXX 50 auf ein Plus von rund 2,2 Prozent. Diesem Positivtrend könnten ETF-Anleger scheinbar einiges abgewinnen, europäische Aktien lägen im Trend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...