München (ots) - Tennislegende Michael Stich gewann Wimbledon, war aber nie die Nummer Eins im Welttennis. Der österreichische Tennisprofi Thomas Muster, einer der besten Sandplatzspieler aller Zeiten, erreichte die Spitze der Weltrangliste. Er konnte aber nie ein Spiel auf dem Rasen in Wimbledon für sich entscheiden. Als Team "Aufschlag" treten die beiden jetzt gegen den "Quizduell-Olymp" an. Ob die Tennisprofis oder der Olymp mit einem glänzend aufgelegten Prof. Dr. Eckhard Freise dieses Match für sich entscheiden, sehen die Zuschauer im Ersten am 12. April 2019 um 18:50 Uhr.



