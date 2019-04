Die Anleger haben am Mittwoch mit Verzögerung positiv auf Zahlen und Ausblick des britischen Online-Versandhändlers Asos reagiert: Nach einem schwachen Start drehten die Papiere ins Plus und zogen zuletzt um fast 13 Prozent an - seit Jahresbeginn haben sie damit gut 55 Prozent an Wert gewonnen. Im Kielwasser der aktuellen Entwicklung ging es zur Wochenmitte auch für die Titel des deutschen Konkurrenten Zalando um immerhin anderthalb Prozent bergauf, womit sie einen der vorderen Plätze im Index der mittelgroßen Werte MDax eroberten.

Die Briten berichteten zwar für das erste Geschäftshalbjahr einen 87-prozentigen Einbruch beim Vorsteuergewinn. Dieser ist aber vor allem einem Investitionsprogramm geschuldet, das im kommenden Jahr um ein Viertel zurückgefahren werden soll. Damit lägen die für 2019/20 avisierten Aufwendungen deutlich unter seiner und der Konsensschätzung, schrieb Sherri Malek von der Bank RBC. Die angestrebte Rückkehr zu einem freien Mittelzufluss (Free Cashflow) impliziere zudem eine Erholung der operativen Ergebnismarge (Ebit) in Richtung drei Prozent, was ebenfalls besser als von ihm erwartet sei./gl/mis

