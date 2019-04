Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Renault vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autokonzern sollte ein schwaches Zahlenwerk vorlegen, das die Zweifel am Erlösausblick auf 2019 nährend dürfte, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hauptgrund für sein neues Kursziel seien seine deutlich erhöhten Liquiditätsprognosen für den Zeitraum 2019 bis 2021./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-04-10/11:23

ISIN: FR0000131906