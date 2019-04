Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für BASF von 72 auf 77 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Neben Covestro dürfte auch BASF im ersten Quartal von gestiegenen Rohstoffpreisen profitiert haben, schrieb Analyst Charles Webb in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Aktien von BASF seien zuletzt hinter den anderen konjunkturzyklischen Chemieaktien zurückgeblieben./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-04-10/11:30

ISIN: DE000BASF111