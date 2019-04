Der DAX schwankt wieder einmal stark hin und her. Andreas Lipkow, Marktstratege von Comdirect, verweist auf mehrere Gründe, unter anderem mögliche US-Strafzölle für EU-Produkte. Die könnten seiner Ansicht nach sogar noch heftiger ausfallen.



Spannung verspricht auch die Bilanzsaison in den USA. Am Freitag machen mit JP Morgan und Wells Fargo zwei Banken den Anfang. Zuletzt war am Markt eher Speksis zu spüren. Lipkow glaubt dagegen an gute Zahlen. Seine bevorzugte Branche ist allerdings eine andere. Außerdem geht es in der folgenden Sendung um die nach wie vor mit Problemen kämpfende Autobranche, den Energiesektor und die jüngste Entwicklung bei Airbus.