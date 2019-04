Düsseldorf (ots) - Für Dirk Nowitzkis früheren Teamkollegen Demond Green stechen aus der Karriere des Superstars von den Dallas Mavericks vor allem dessen Disziplin und Ehrgeiz heraus. "Ihm war die richtige Einstellung im Training wichtig", sagt Greene der Düsseldorfer "Rheinischen Post" anlässlich des angekündigten Karriereendes von Nowitzki. "Da gab es kein Larifari. Das war immer 100 Prozent. Wenn er mitbekommen hat, dass einer nicht richtig Gas gegeben hat, dann hat er das angesprochen. Man hat sich nie ein schlechtes Training erlaubt. Alle wussten: Wenn ich nicht ordentlich trainiere, kriege ich vom großen Blonden einen auf den Deckel." Von Nowitzki-Förderer Holger Geschwindner entdeckt, kam Greene 1997 nach Würzburg und dort zunächst bei Oma Nowitzki unter. "Die Familie war für mich der erste Bezugspunkt. Sie hat mir geholfen, eine Ausbildungsstelle zu finden. Die Nowitzkis waren direkt vom ersten Tag an da, daraus ist eine Freundschaft gewachsen", sagt Greene. Zwischen 2001 und 2010 spielte der Leverkusener 114 Mal an Nowitzkis Seite für Deutschland.



