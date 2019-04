Daimler: Rückenwind aus China, Aktie mit neuem Kaufsignal

Wie die gestern veröffentlichten Absatzzahlen belegen, steht der Absatz von Daimlers (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) Hausmarke Mercedes-Benz weiter unter Druck. So wurden im März weltweit 227.644 Fahrzeuge mit dem Stern an Kunden ausgeliefert, was einem Rückgang von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entsprach. Damit schloss Mercedes-Benz das erste Quartal 2019 mit weltweit 560.873 verkauften Pkw ab und verzeichnete so im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 5,6 Prozent.

Starkes China-Geschäft

Weltweit waren die ersten drei Monate des Jahres aufgrund der laufenden Modellwechsel bei SUVs und Kompaktwagen wie erwartet herausfordernd", so Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Daimler AG, verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb. Sehr erfolgreich verlief dagegen das Geschäft in China. Hier konnten sich im März 61.913 Kunden über ein neues Fahrzeug von Mercedes-Benz freuen. Dies bedeutete einen Zuwachs von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit einen neuen Bestwert. Mit 174.343 verkauften Einheiten in den ersten drei Monaten des Jahres schloss Mercedes-Benz zugleich das erfolgreichste Quartal aller Zeiten in China ab (+2,6 Prozent).

