Das Analysehaus RBC hat Glencore nach einem guten Lauf in diesem Jahr von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 350 auf 330 Pence gesenkt. Durch die Preisschwäche bei Kraftwerkskohle habe sich eine Stütze seiner bisherigen Anlageempfehlung verabschiedet, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem verwies er auf immer noch erhöhte Unsicherheiten im Kongo und wegen laufender Ermittlungen der US-Justiz./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 17:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-04-10/12:02

ISIN: JE00B4T3BW64