Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vivendi von 25,50 auf 29,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Eary begründete das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit seiner um 19 Prozent erhöhten Bewertung der Musiktochter UMG. Im ersten Quartal dürfte der Medienkonzern - bereinigt um Editis - um 7 Prozent gewachsen sein. Das organische Umsatzplus für UMG erwartet der Experte bei 14 Prozent./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2019 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-04-10/12:03

ISIN: FR0000127771