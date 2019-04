Mit 12.000 Punkten hat der DAX wieder bullisches Territorium erobert. Hält die gute Stimmung? Wir sind skeptisch und haben am Wochenende in unserem Exklusivbereich Put-Optionsscheine empfohlen, die nun im Plus liegen. Auf den DAX lautet unser Favorit DC2M52, bei der NASDAQ ST9C01 und für den S&P 500 die WKN GM52TH. Weiterhin eine gute Beimischung fürs Depot. Laufzeit jeweils bis ...

