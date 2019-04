Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die zeitweise negativen Renditen zehnjähriger Bundesanleihen spiegeln zum einen Rezessionssorgen wider, die wir insbesondere für den Euroraum allerdings nicht teilen, so die Analysten der DekaBank.Zum anderen würden sie aber auch auf der Einschätzung beruhen, dass die großen Notenbanken selbst bei einem anhaltend positiven Wirtschaftswachstum ihre Politik nicht mehr wesentlich straffen würden. Die FED habe eine längere Zinspause in Aussicht gestellt, während sich die EZB nicht mit dem geldpolitischen Ausstieg, sondern mit konjunkturellen Abwärtsrisiken beschäftige. Vor dem Hintergrund schwelender Handelskonflikte und des bevorstehenden Brexits bedürfe es daher sehr deutlicher Signale seitens der Konjunkturdaten, um das lange Ende der Bundkurve anzuheben. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen dürfte sich in den nächsten Monaten daher nur knapp über null bewegen. (Ausgabe April/Mai 2019) (10.04.2019/alc/a/a) ...

