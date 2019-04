Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ludwig Beck AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Ludwig Beck AG Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 33,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger; Cosmin Filker Fokussierung auf das Stammhaus könnte zu Margenverbesserungen führen; Das Einzelhandelsgeschäft muss sich weiterhin gegen den Online-Wettbewerb behaupten Das Geschäftsjahr 2018 war durch Wetterkapriolen geprägt und so verzeichnete der Ludwig Beck Konzern einen (Brutto-) Umsatzrückgang um 4,1% auf 166,08 Mio. EUR (VJ: 173,21 Mio. EUR ). Durch das vergleichsweise schwache Einkaufsverhalten im vierten Quartal musste der Konzern am 10.12.2018 die Umsatz-Guidance auf 165 Mio. EUR (Vormals: 170-180 Mio. EUR ) anpassen. Der Umsatzrückgang spiegelte sich im Ergebnis wider und es wurde ein EBIT in Höhe von 1,95 Mio. EUR erzielt. Das Ergebnis wurde jedoch negativ durch einen Sondereffekt beeinflusst. Im Rahmen eines Impairmenttests ergaben Abschreibungen in Höhe von 2,49 Mio. EUR . Durch den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 16 ??zLeasingverhältnisse" wird sich die Bilanzierung von Leasingverhältnissen für Leasingnehmer grundlegend ändern. Diese trifft auch auf den Ludwig Beck Konzern zu, da auch Mietverhältnisse unter diesen Rechnungslegungsstandard fallen. IFRS 16 wird maßgebliche Auswirkungen auf die Bilanzierung und Kennzahlen haben und eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren erschweren. Laut den Planungen des Managements von Ludwig Beck wird es zu einer deutlichen Verlängerung der Bilanz kommen, von rund 126 Mio. EUR auf 296 Mio. EUR . Entsprechend sollte die Eigenkapitalquote von 59,9% auf 25,6% stark sinken. Aktuell befindet sich der Konzern Ludwig Beck in einem Verkaufsprozess, um die Wormland Gruppe zu veräußern. Die aktuelle Guidance bezieht sich noch die Wormland Gruppe ein und könnte nach dem Verkauf angepasst werden. Unter dieser Annahme geht der Vorstand aktuell von Umsatzerlösen auf Konzernebene in Höhe von 165 bis 170 Mio. EUR aus. Unseres Erachtens ist das Unternehmen auch im aktuell herausfordernden Markt in der Lage ein gutes Wachstum zu erreichen und wir erwarten Umsatzerlöse in Höhe von 169,00 Mio. EUR im Jahr 2019, bzw. 172,38 Mio. EUR im Jahr 2020. Die zukünftige Ergebnisentwicklung wird durch zwei Effekte maßgeblich beeinflusst, zum einen der mögliche Verkauf der Wormland Gruppe und zum anderen der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 16. Das Management von Ludwig Beck geht davon aus, dass bedingt durch IFRS 16 der Mietaufwand in Höhe von 15,8 Mio. EUR wegfällt im Gegensatz dafür Abschreibungen in Höhe von 14,2 Mio. EUR sowie ein Zinsaufwand von 3,2 Mio. EUR hinzukommen. Dies verändert die Ergebniskennzahlen maßgeblich und so sollte das EBITDA um 15,8 Mio. EUR ansteigen, das EBIT sich um 1,6 Mio. EUR erhöhen und das EBT sich um 1,6 Mio. EUR verringern. Wir erwarten, dass im laufenden Geschäftsjahr 2019 ein EBIT in Höhe von 6,07 Mio. EUR erwirtschaftet werden kann, gefolgt von 7,99 Mio. EUR in 2020. Diese Effekte aus dem IFRS 16 Rechnungslegungsstandard haben sind nicht cashwirksam und wurden entsprechend im DCF-Modell bereinigt. Insgesamt gehen wir von einer operativen Verbesserung aus. Durch die Impairmenttest-Abschreibungen und das leicht schwächere Jahr 2018 und der entsprechend konservativen Guidance für das Jahr 2019 haben wir unser Kursziel auf Basis unseres DCF-Modells von 36,50 EUR auf 33,50 EUR angepasst. Weiterhin liegt der Wert der Immobilie am Marienplatz unseres Erachtens deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung. Vor dem Hintergrund des Upsidepotenzials vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17793.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.04.2019 (10:45 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 10.04.2019 (12:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2019 =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2019 06:02 ET (10:02 GMT)