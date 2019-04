Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Aena von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 154 auf 180 Euro angehoben. Der Ausblick des spanischen Flughafenbetreibers für das diesjährige Verkehrsaufkommen sei zu vorsichtig, schrieb Analyst Guillermo Fernandez-Gao in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe er Zweifel an der weit verbreiteten Annahme, dass seitens der zuständigen Behörden Interventionenn in Richtung deutlich niedrigerer Start- und Landegebühren zu erwarten seien./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2019-04-10/12:45

ISIN: ES0105046009