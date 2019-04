Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Schaeffler von 11,50 auf 10,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe zwar die diesjährige operative Gewinnschätzung (Ebit) für den Auto- und Maschinenbauzulieferer gesenkt, gehe für 2019 aber von einer weiterhin positiven Barmittelentwicklung aus, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die niedrige Bewertung mache die Aktie zu einem interessanten Investment./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-04-10/12:48

ISIN: DE000SHA0159