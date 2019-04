Nach den Vortagesabgaben wird die Wall Street zur Wochenmitte mit einem leichten Plus erwartet. Dabei dürfte aber zunächst weiter die Zurückhaltung dominieren. Mit Spannung werde vor allem auf das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung im Verlauf gewartet. Daneben dürften auch der drohende Handelskonflikt zwischen der EU und den USA, das nach wie vor ausstehende Abkommen in den Handelsgesprächen mit China und das weiter bestehende Risiko eines harten Brexits die Investoren an der Seitenlinie lassen. Allerdings wird auf dem Brexit-Gipfel mit einer Verschiebung des Austritts gerechnet - die Dauer ist jedoch offen.

Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,2 Prozent. Die Agenda der US-Daten ist recht übersichtlich. Eine Stunde vor Handelsbeginn werden die Verbraucherpreise für März veröffentlicht. Dazu kommen die Realeinkommen, ebenfalls für den März. Vor allem am Ölmarkt dürften dagegen die wöchentlichen offiziellen US-Öllagerdaten Beachtung finden.

Bei den Einzelwerten dürfte die Aktie von Levi Strauss kräftiger zulegen. Der Jeanshersteller hat in seinem ersten Zahlenausweis seit dem Börsengang im März ein Umsatzplus und einen Gewinn ausgewiesen. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum wurde noch ein Fehlbetrag verzeichnet. Die Aktie steigt vorbörslich um 5,3 Prozent.

Der US-Flugzeughersteller Boeing hat im März keine einzige Bestellung für Maschinen des Typs 737 MAX erhalten. Diese sind aufgrund zweier Abstürze derzeit mit einem Flugverbot belegt. Es war der erste Monat seit fast sieben Jahren, in dem Boeing kein Exemplar seines Bestsellers verkaufen konnte. Boeing lieferte von der 737 Max im März auch nur 11 Exemplare aus, und damit weniger als die Hälfte als jeweils in den beiden vorangegangenen Monaten. Die Boeing-Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv.

April 10, 2019 06:25 ET (10:25 GMT)

