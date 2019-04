Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Takeaway.com nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Bestellvolumina hätten seiner Prognose entsprochen, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Bemerkenswert sei das verlangsamte Orderwachstum des Essenslieferanten im deutschen Markt, möglicherweise ein Zeichen härteren Wettbewerbs./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 05:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0076 2019-04-10/12:58

ISIN: NL0012015705