An den Börsen wird das Gemurmel über das Ende des Bullenmarktes und eine Rezessionsgefahr in den USA lauter. Wie berechtigt sind die Sorgen? Ein Meinungsbild. Fakt ist, dass die Dauer des Bullenmarktes in den USA historisch ist. Noch nie gab es eine so lange Expansionsphase, wenn man die Finanzkrise in 2009 als Ausgangspunkt nimmt. Die Indizes sprechen eine eindeutige Sprache: Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...