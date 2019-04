Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Europäische Staatsanleihen entwickelten sich im März ausgesprochen freundlich und verbuchten kräftige Kurszuwächse, so die Experten von Union Investment.Als stützend hätten sich die weiterhin schwachen Konjunkturdaten erwiesen. Diese hätten offenbar auch bei den europäischen Währungshütern zu einem Umdenken geführt. Auf ihrer turnusmäßigen Sitzung im März habe sich die Europäische Zentralbank (EZB) gezwungen gesehen, ihren Inflations- und Wachstumsausblick nach unten anzupassen. Chef-Notenbanker Mario Draghi habe zudem ab Herbst weitere Langfristtender angekündigt. Damit dürfte sich vor allem die Liquiditätssituation der spanischen und italienischen Banken verbessern. Darüber hinaus habe Draghi überraschend klare Worte gefunden, wonach die EZB in diesem Jahr auf Leitzinserhöhungen gänzlich verzichten werde. Zusammen mit den niedrigen Inflationsraten habe sich somit ein positives Umfeld für Rentenpapiere ergeben. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign-Index hätten Euro-Staatsanleihen im März 1,8 Prozent zugelegt. ...

