Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine Reihe von makroökonomischen Daten haben ein etwas besseres Bild der britischen Wirtschaft vermittelt als erwartet, wobei Wachstums- und Produktionswerte beide die Prognosen übertreffen, so die Experten von XTB. Die Aufwertung beim britischen Pfund sei jedoch recht überschaubar gewesen, da Devisenhändler weitaus mehr an den neuesten Entwicklungen an der Brexit-Front interessiert seien. ...

