Charttechnisch hat die Aktie von Eckert & Ziegler den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen. Ist das der Auftrakt zu einer erneuten Hausse? Für das abgelaufene Geschäftsjahr hat das Unternehmen ein Rekordergebnis vorgelegt. Gelingt dies in diesem Jahr noch einmal? Mit seinen Produkten für Strahlentherapien ist das Unternehmen in einem spannenden Geschäftsfeld tätig. An der Börse bleibt aber ein Manko ...

