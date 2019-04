Alexander Berger ist Politischer Analyst und Geschäftsführer bei Daubenthaler &Cie. Er sagt, dass US Präsident den Handelskrieg mit China zeitnah beilegen wird, um solide US Wirtschaftszahlen präsentieren zu können. Ansonsten ist sein oberstes Ziel in Gefahr: Seine Wiederwahl. Der Haken an der Sache: Nach China wird sich Trump nach bewährtem Muster die EU vorknöpfen.