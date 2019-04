Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Die langfristigen Gewinntreiber für beide Sparten des Autozulieferers und Rüstungskonzerns erschienen weiter intakt, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz kurzfristiger Sorgen am Markt über das Zuliefergeschäft dürfte dieses die Marge bei acht Prozent halten. Im Rüstungssegment geht er 2019 von einem Übertreffen der Unternehmensziele aus./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-04-10/13:39

ISIN: DE0007030009