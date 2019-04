SmartStream Technologies, der Lösungsanbieter für Financial Transaction Lifecycle Management (TLM), gab heute einen neuen, kundenorientierten strategischen Schwerpunkt bekannt, der auf die neuen Vorschriften der FSA (jetzt PRA) für das Liquiditätsmanagement in britischen und ausländischen Niederlassungen abgestimmt ist. Als Reaktion auf die neuen Regelungen hat SmartStream Nadeem Shamim mit der globalen Leitung der Entwicklung von Cash- und Liquiditätsmanagementlösungen beauftragt.

Nadeem verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Finanz-, Bargeld- und Liquiditätsmanagement für die Bereiche Transaction Banking und Treasury Consulting in Europa und Asien. Vor seinem Wechsel zu SmartStream war Nadeem als Managing Director der Standard Chartered Bank für Corporate Treasury-Lösungen verantwortlich. In seiner davor liegenden Position als Head of Financial Institutions Group EMEA, Treasury Services, für J.P. Morgan lag der Schwerpunkt seiner Tätigkeiten auf Regularien und Cash-Management.

Nadeem ist VincentKilcoyne, Head of Product Management von SmartStream, unterstellt. Außerdem werden zwei Mitglieder des internen Teams zu Produktmanagern ernannt, die Nadeem unterstellt sind: Paul Randell, bisher als Business Engineer bei Credit Suisse tätig, und Richard Morris, bisher Global Head of Cash Management Technology bei Morgan Stanley.

Vincent Kilcoyne, Head of Product Management, SmartStream, erklärt: "Nadeem bereichert unser Unternehmen mit seinen umfassenden Kenntnissen im Bereich der strategischen Beratung und mit seinen innovativen Denkansätzen für Bankentransformation, Treasury Risk Management, FinTech und Finanzierung von Lieferketten. Ich freue mich über das starke und engagierte Team mit Paul, Richard und Nadeem wir werden in naher Zukunft großartige Erfolge feiern können."

Nadeem Shamim, Head of Cash and Liquidity Management, SmartStream, erklärt: "Banken und andere Finanzinstitute stellen sich derzeit einige grundlegende Fragen zum Liquiditätsmanagement, denn der Druck steigt, nicht nur im Hinblick auf die Überwachung der Innertages-Liquidität, sondern auch im Hinblick auf die zeitnahe Disposition der Liquidität. Unser Ziel ist es, die Compliance unserer Kunden sicherzustellen und zu gewährleisten, dass sie die richtigen Entscheidungen bezüglich technologischer Fortschritte wie KI und maschinelles Lernen treffen. Wir verfügen über ein hochqualifiziertes Team, das unseren Kunden echten Mehrwert bieten wird."

Ende

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190410005467/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie von

Shamira Alidina, Media Relations Director, Dina Communications

Tel.: +44 (0) 7801 590718

E-Mail: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee, Marketing Director, SmartStream Technologies

Tel.: +44 (0) 20 7898 0630

E-Mail: nathan.gee@smartstream-stp.com