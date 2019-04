Berlin (ots) - Die Berliner Energietage (www.energietage.de) 2019 zählen bereits mehr als 6000 Anmeldungen. Für einzelne Veranstaltungen sind nur noch wenige Restplätze verfügbar.



Auf der größten Veranstaltung Deutschlands im Energie- und Umweltbereich kommen vom 20. bis 22. Mai wieder die zentralen Entscheider*innen der Branche zusammen, um über aktuelle Herausforderungen und zukünftige Chancen der Energiewende zu diskutieren.



Zum 20. Jubiläum versammelt sich unter dem Dach der Energietage erneut ein breites Spektrum von Mitveranstaltern. Zentrale politische Akteure wie BMWi, BMU und BMI, Verbände wie GdW und ZIA sowie Akteure aus der Wohnungs- und Energiewirtschaft repräsentieren eine Vielzahl von Meinungen und Perspektiven. Auch zahlreiche wissenschaftliche Institutionen wie Fraunhofer Institute, das PIK oder das Deutsche GeoForschungsZentrum in Potsdam sind vertreten.



In diesem Jahr erwarten die Teilnehmer*innen wieder spannende Themen-Highlights: Smarte Lösungen für energieeffizientes Wohnen und Arbeiten, Energieträger der Zukunft, Solare Städte sowie Energieeffizienz-Netzwerke. Die Bandbreite reicht von politischen Leitplanken bis zu praktischen Anwendungsbeispielen.



Im Zuge der aktuell wiederauflebenden Debatte um die Klimaschutzziele bieten die Energietage der Bewegung "Fridays for Future" ein Forum, deren Deutschlandsprecher Jakob Blasel die Energietage mit einem eigenen Statement miteröffnen wird.



Begleitet wird die Veranstaltung wieder von der Fachmesse "Energie Impulse".



Im Rahmenprogramm, das derzeit vorbereitet wird, finden sich zahlreiche Pressekonferenzen, Messerundgänge und Formen des Networkings.



Programm & Anmeldung: www.energietage.de Pressematerial & -Akkreditierung: presse.energietage.de Info zu: Mitveranstalter und Partner: http://ots.de/HWkwX3 Referent*innen-Datenbank: http://ots.de/1etwgN



Premiumpartner der Berliner ENERGIETAGE 2019 sind: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin Berliner Stadtwerke GmbH | ENGIE Deutschland GmbH | GASAG AG Industrie- und Handelskammer zu Berlin | IWO Institut für Wärme und Oeltechnik e.V. Vattenfall Wärme Berlin AG | ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.



OTS: Energie- und Umwelt-Managementberatung Pöschk / c/o Berliner ENERGIETAGE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119733 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119733.rss2



Pressekontakt: Lisa Bührmann Tel: (030) 2014 308 -22 buehrmann@energietage.de