SeniVita Social Estate AG: Verkauf der neuen Pflegewohnanlage Kemnath erfolgreich abgeschlossen -Liquiditätszufluss von 9,5 Mio. Euro - Positives Ergebnis im ersten Quartal 2019 DGAP-Ad-hoc: SeniVita Social Estate AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien SeniVita Social Estate AG: Verkauf der neuen Pflegewohnanlage Kemnath erfolgreich abgeschlossen -Liquiditätszufluss von 9,5 Mio. Euro - Positives Ergebnis im ersten Quartal 2019 10.04.2019 / 14:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die SeniVita Social Estate AG (SSE), ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland, hat den bereits angekündigten Verkauf der 2018 neu gebauten und in Betrieb genommenen Pflegewohnanlage in Kemnath erfolgreich abgeschlossen. Rückwirkend zum 31. März 2019 erwirbt mit der INP-Gruppe einer der führenden Investoren im Bereich Sozialimmobilien in Deutschland die Pflegewohnimmobilie mit 48 Apartments und einer Tagespflege. Durch den Verkauf fließen der SSE insgesamt rund 9,5 Mio. Euro zu. Bereits im ersten Quartal 2019 verzeichnet die SSE damit ein positives Ergebnis. Für den Verkauf weiterer Pflegewohnimmobilien in 2019 liegen ebenfalls bereits Absichtserklärungen bzw. ein "Letter of Intent" (LoI) vor, so dass die SSE daraus im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich weitere Erträge und einen starken Mittelzufluss erzielen kann. Derzeit befinden sich vier Projekte der SSE für 2019 in der Realisierungsphase, wobei an zwei Standorten bereits mit dem Bau begonnen wurde. Die Bauzeit (bis zur Inbetriebnahme) beträgt dabei in der Regel 12 Monate. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über SeniVita Social Estate AG Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung, Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt sich um eine Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen: Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege. Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre, individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei Demenz oder Intensivpflege. Eigentümer der SeniVita Social Estate AG sind die SeniVita Sozial gGmbH (50%), Ed. Züblin AG (46%) und grosso holding GmbH (4%). Weitere Informationen unter: www.sse-ag.de 10.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Social Estate AG Wahnfriedstraße 3 95444 Bayreuth Deutschland ISIN: DE000A13SHL2 WKN: A13SHL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 798307 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 798307 10.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A13SHL2 AXC0187 2019-04-10/14:02