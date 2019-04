SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische E-Commerce Spezialist JD.com will offenbar vor dem Hintergrund einer sich weiter abkühlenden Konjunktur in China zahlteiche Mitarbeiter entlassen. JD.com Inc., die zweitgrößte E-Commerce-Plattform hinter der Alibaba Group, bereitet sich auf Massenentlassungen vor...

Den vollständigen Artikel lesen ...