Linz (www.anleihencheck.de) - Øystein Olsen, Gouverneur der Norges Bank (Norwegische Zentralbank), bestätigte am Montag, dass die Zentralbank an Zinsanhebungen in diesem Jahr festhalten wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im März habe die Norges Bank die Leitzinsen bereits um 0,25% auf 1,00% angehoben. Das an Rohöl reiche Land profitiere von den weltweit anziehenden Ölpreisen. Die Zentralbank erwarte für 2019 ein BIP-Wachstum von 2,70% und eine Inflationsrate um 3,00%. Um ein Überhitzen der Wirtschaft aufgrund der sprudelnden Erträge aus dem Öl-Geschäft zu verhindern, würden Experten mit der nächsten Zinsanhebung im Juni rechnen. Damit stehe die Norwegische Zentralbank in starkem Kontrast zur EZB und zur US-Notenbank Federal Reserve. Die Folge könnte eine langsame Aufwertung der Norwegischen Kronen (NOK) gegenüber dem US-Dollar und dem Euro bis zum Sommer sein. Man erwarte die EUR/NOK-Bandbreite zwischen 9,5880 und 9,6700. Ein Bruch unter 9,5800 könnte eine langsame Bewegung bis 9,4200 eröffnen. (10.04.2019/alc/a/a) ...

