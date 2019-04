London (www.anleihencheck.de) - Asien wird aller Voraussicht nach die älteste Region der Welt werden, so die Experten von First State Investments.Es werde prognostiziert, dass dort bis in die 2030er Jahre rund 60 Prozent der Menschen im Seniorenalter leben würden. Diese demografische Veränderung werde in den kommenden zehn Jahren erhebliche Auswirkungen auf die Nachfrage auf den asiatischen Anleihemärkten haben. ...

