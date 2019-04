Das österreichische Technologieunternehmen Miba kündigt an, bis 2025 mehr als 100 Millionen Euro in den Bereich E-Mobilität investieren zu wollen. Vor diesem Hintergrund baut Miba am Standort Vorchdorf aktuell ein eMobility-Cluster und in China zwei Produktionswerke auf. Schon heute sind Komponenten von Miba in E-Fahrzeugen im Serieneinsatz - etwa Hochleistungswiderstände, Elektromotoren-Statoren, ...

