Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Unibail-Rodamco-Westfield mit Blick auf den Verkauf der Pariser Büroimmobilie Tour Majunga auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Verkaufspreis von 850 Millionen Euro beinhalte für laut dem auf Einkaufszentren spezialisierten französischen Immobilienkonzern einen Aufschlag zum Ende Dezember gültigen Buchwert, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-04-10/14:33

ISIN: FR0013326246