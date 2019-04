PROKON Regenerative Energien eG: Ergebnis vor Steuern 2018 beträgt rd. 14,2 Mio. EUR DGAP-Ad-hoc: PROKON Regenerative Energien eG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Planzahlen PROKON Regenerative Energien eG: Ergebnis vor Steuern 2018 beträgt rd. 14,2 Mio. EUR 10.04.2019 / 14:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Itzehoe, den 10. April 2019 - Die PROKON Regenerative Energien eG teilt mit, dass nach Aufstellung des Jahresabschlusses der Genossenschaft zum 31.12.2018 und Prüfung durch den genossenschaftlichen Prüfungsverband das Ergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2018 rd. 14,2 Mio. EUR betragen wird. Ursächlich hierfür ist neben einer verbesserten Kostenstruktur insbesondere der Einmaleffekt aus einer im Zuge der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses nunmehr erfolgten Wertaufholung in Höhe von 7,8 Mio. EUR auf in früheren Jahren vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen. Die Wertaufholung steht im Zusammenhang mit einer positiven Veränderung der regulatorischen Rahmenbedingungen in Polen. In der Planung für das Geschäftsjahr 2018 war der Vorstand ursprünglich von einem positiven Ergebnis vor Steuern im einstelligen Millionenbereich (EUR) ausgegangen. Der Vorstand Kontakt: Stefan Kirschke, PROKON Regenerative Energien eG, Kirchhoffstraße 3, 25524 Itzehoe, Tel.: +4948216855100; Fax: +4948216855200; ir@prokon.net 10.04.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PROKON Regenerative Energien eG Kirchhoffstraße 3 25524 Itzehoe Deutschland Telefon: +49 (0)4821 68 55 100 E-Mail: info@prokon.net Internet: www.prokon.net ISIN: DE000A2AASM1 WKN: A2AASM Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart EQS News ID: 798275 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 798275 10.04.2019 CET/CEST ISIN DE000A2AASM1 AXC0201 2019-04-10/14:35