30 Prozent Plus in China seit Jahresbeginn -auch Dank der Notenbank-Zinssenkungen. Was geht noch? Erreichen die USA die alten Hochs - trotz Rezessionssorgen? Christoph Zwermann im Gespräch mit Antje Erhard



Außerdem: neues Hoch im SMI. Was schafft der DAX (wo die 12000 wieder recht weit weg sind)? Nach dem Öl-Anstieg - befeuert die Konjunktur die Preise weiter?