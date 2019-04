Aurora Cannabis hat ein Update zum Status von Aurora Sun veröffentlicht, der neuesten und größten Sky-Class-Anlage des Unternehmens. Diese wird derzeit in Medicine Hat, Alberta, errichtet. Um der rasch wachsenden weltweiten Nachfrage nach hochwertigem medizinischem Cannabis in Kanada und im Ausland gerecht zu werden, soll die Anlage auf 1,62 Millionen Quadratfuß ausgebaut werden. Dies entspricht einer Steigerung von 33 Prozent gegenüber den ursprünglich geplanten 1,2 Millionen Quadratfuß. Aurora Cannabis ist zuversichtlich, eine Produktionskapazität von mehr als 230.000 Kilogramm hochwertigem Cannabis pro Jahr zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bislang war man von einer Kapazität von gut 150.000 Kilogramm ausgegangen.

