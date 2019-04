Bayer will insgesamt 12.000 Stellen nach der Übernahme von Monsanto streichen, 4.500 davon allein in Deutschland. Besonders hart trifft es den Standort der Firmenzentrale in Leverkusen. Der Abbau von Arbeitsplätzen ruft Politiker wie den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Karl Lauterbach auf den Plan. Im Kölner Stadt-Anzeiger teilt er gegen den Bayer-Konzern aus, "Glyphosat zerstört die Marke Bayer."

