- SKODA chauffiert die Stars und Gäste als offizieller Partner des Cirque du Soleil Musicals 'Paramour' im VIP-Shuttle - Die Europapremiere findet am 14. April 2019 im Stage Theater Neue Flora statt



Hamburg rollt den lila Teppich aus! Am Sonntag, den 14. April 2019, kommt das Musical 'Paramour' des legendären Cirque du Soleil ins Stage Theater Neue Flora. Zur Premiere sind Prominente aus Medien, Sport und Politik geladen. Dank SKODA und der VIP-Shuttleflotte erwartet die Gäste der Veranstaltung eine komfortable und glamouröse Anfahrt.



Das Cirque du Soleil Musical 'Paramour' bringt die goldene Ära Hollywoods auf die Bühne, mit einer einzigartigen Kombination aus Musik, Schauspiel und Artistik. Dementsprechend hat sich auch SKODA für den Premierenabend extra herausgeputzt und sorgt für den perfekten Auftritt der Stars auf dem lila Teppich.



Die VIP-Flotte, bestehend aus mehreren SKODA SUPERB, shuttelt prominente Gäste wie Riccardo Simonetti, der als Blogger, Moderator und Model bekannt wurde, stilvoll zum Veranstaltungsort Neue Flora. Dabei sorgt die luxuriöse SUPERB-Limousine, die mit modernen Assistenzsystemen aus höheren Fahrzeugklassen ausgestattet ist, für höchste Sicherheit und Komfort. Das Modell des tschechischen Traditionsunternehmens setzt zudem auf Konnektivität. So können Smartphones über SmartLink automatisch mit den hochmodernen Infotainmentsystemen verbunden werden, und der integrierte Highspeed-Internetzugang verwandelt die SUPERB-Modelle zu fahrbaren Hotspots - nicht nur für Blogger wie Simonetti der ideale Begleiter auf der Straße.



Der Musicalabend 'Paramour' des Cirque du Soleil steht ganz im Zeichen von Weltklasseartistik und großem Musiktheater. Durch die Zusammenarbeit der zwei weltweit erfolgreichen Entertainment-Unternehmen Cirque du Soleil Entertainment Group und Stage Entertainment kommt mit 'Paramour' eine völlig neue Art von Musical in die Hansestadt. Ein besonderes Highlight ist die Luftakrobatik während der Show, die direkt über den Köpfen der Besucher stattfindet.



Fans, die das Musical ebenfalls erleben möchten, haben dank exklusiver Kooperationen mit den Magazinen OK! und IN mit SKODA ab dem 15. April die Chance, Tickets der ersten Preiskategorie für die laufende Spielzeit 2019 zu gewinnen.



