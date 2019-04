Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Bei Airbus soll auf den Wechsel im Chefsessel im nächsten Jahr auch ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats folgen: Das Gremium werde sein Mitglied René Obermann 2020 für die Wahl zum Chairman nominieren, sagte der amtierende Airbus-Chairman Denis Ranque am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Konzerns. Der ehemalige Telekom-Chef und derzeitige Finanzmanager bei Warburg Pincus gehört dem Airbus-Aufsichtsrat seit dem vergangenen Jahr an. Ranque hatte zuvor bereits angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen.

Die Nominierung des Deutschen Obermann stellt das sorgfältig austarierte Gleichgewicht der Nationalitäten bei dem deutsch-französischen Flugzeugbauer wieder her, nachdem der Franzose Guillaume Faury den Deutschen Tom Enders als CEO abgelöst hat.

April 10, 2019

