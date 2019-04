BEVERLY HILLS, Kalifornien, April 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TOMI Environmental Solutions, Inc. ("TOMI") (OTCQX:TOMZ), ein globales Unternehmen, das sich auf Desinfektions- und Dekontaminationsgrundbedarf spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, dass SteraMist ein nach Wunsch gefertigtes Einbausystem (Custom Build-In System) von iHP in einer neu errichteten Pfizer-Anlage in Chesterfield, Missouri, eingeführt hat. TOMI nutzt seine herausragende Plattform der Binary Ionization Technology (binäre Ionisierungstechnologie, BIT) im gesamten Verlauf der Herstellung, Lizenzierung, Wartung und des Verkaufs seines Produkts der Marke SteraMist - eines Sprühnebels bzw. -dunstes auf Wasserstoffperoxidbasis.



SteraMist wird zurzeit in mehreren Pfizer-Einrichtungen im ganzen Land eingesetzt, was eine starke Partnerschaft und ein Engagement für die Begrenzung der Verbreitung gefährlicher Krankheitserreger beweist. Die Chesterfield-Anlage auf ca. 295.000 Quadratmetern beherbergt in einem Gebäude, das der Forschung und Entwicklung von potenziellen neuen Medikamenten gewidmet ist, Pfizers Gruppe der BioTherapeutics Pharmaceutical Sciences (biotherapeutische Pharmaziewissenschaften).

SteraMist-Systeme wurden in vier (4) Reinraum-cGMP-Suiten installiert und bestehen aus insgesamt zwanzig (20) an der Decke montierten SteraMist-Applikatoren, die mit Dual-Generator-Schaltschränken verbunden sind. Diese sind so programmiert, dass sie nur einen (1) oder alle Applikatoren gleichzeitig laufen lassen können. Das System nutzt unsere BIT-Lösungstrommel mit einem Fassungsvermögen von fünfundfünfzig (55) Gallonen, verfügt über einen E-Stop-Knopf, ein individuell programmiertes HMI mit Taktzeiten sowie H 2 O 2 -Sensoren und erstellt PDF-konforme Ergebnisberichte. Dieses iHP Custom Build-In System der Marke SteraMist wird täglich verwendet, um eine vollständige Desinfektion/Dekontamination zu gewährleisten.

Elissa Shane, COO von TOMI, erklärt: "Wir von TOMI freuen uns über unsere Partnerschaft mit Pfizer und unsere weitere Expansion in die Anlagen dieser Unternehmensgruppe. SteraMist ist dank der schnellen und effektiven Wirkungslösung der iHP-Technologie eine ideale Ergänzung für Pharmaunternehmen."

TOMI Environmental Solutions, Inc.: Innovationen für eine sicherere Welt

TOMI Environmental Solutions, Inc.) ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Dekontaminierung und Infektionsprävention, das durch die Herstellung, den Vertrieb und die Zulassung seiner führenden Binary Ionization Technology-(BIT)-Plattform umweltgerechte Lösungen für die Desinfektion von Innenräumen bietet. Die BIT-Lösung wurde unter Bezuschussung im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) des US-Verteidigungsministeriums erfunden. Sie nutzt einen kleinen Prozentsatz von Wasserstoffperoxid als einzigen Wirkstoff, um ein Hydroxyl-Radikal herzustellen (ein .OH-Ion), das als ionisiertes Wasserstoffperoxid (iHP) bezeichnet wird. Vertreten durch die Produktserie der Marke SteraMist produziert iHP ein keimtötendes Aerosol, das als sichtbares, nicht ätzendes Gas seine Wirkung entfaltet.

Die Produkte von TOMI sind so konzipiert, dass sie ein breites Spektrum von kommerziellen Strukturen abdecken können, darunter Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen, Kreuzfahrtschiffe, Bürogebäude, Hotel- und Motel-Zimmer, Schulen, Restaurants, Fleisch und Agrarprodukte verarbeitende Einrichtungen, Kasernen, Polizei und Feuerwehr sowie Sportanlagen. Die Produkte und Dienstleistungen von TOMI werden auch in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern eingesetzt.

TOMI entwickelt Schulungsprogramme und Anwendungsprotokolle für seine Kunden und ist ein angesehenes Mitglied der folgenden Verbände: The American Biological Safety Association, The American Association of Tissue Banks, Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Society for Healthcare Epidemiology of America und The Restoration Industry Association.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.tomimist.com/oder kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an info@tomimist.com.

Pfizer Inc.: Gemeinsam für eine gesündere Welt

Bei Pfizer setzen wir die Wissenschaft und unsere globalen Ressourcen ein, um Menschen Therapien zu bieten, die ihr Leben verlängern und deutlich verbessern. Wir sind bestrebt, bei der Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von Gesundheitsprodukten Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Wert zu setzen. Unser weltweites Portfolio umfasst Medikamente und Impfstoffe sowie viele der weltweit bekanntesten Produkte für die medizinische Versorgung. Jeden Tag arbeiten Pfizer-Kollegen in Industrie- und Schwellenländern daran, Wellness, Prävention, Behandlungen und Heilmittel voranzutreiben und den gefürchtetsten Krankheiten unserer Zeit entgegenzutreten. Im Einklang mit unserer Verantwortung als eines der weltweit führenden innovativen biopharmazeutischen Unternehmen arbeiten wir mit Gesundheitsdienstleistern, Regierungen und lokalen Gemeinschaften zusammen, um den Zugang zu zuverlässigen und erschwinglichen Gesundheitsleistungen rund um die Welt zu unterstützen und zu erweitern. Seit mehr als 150 Jahren arbeitet Pfizer daran, für alle, die auf uns angewiesen sind, etwas zu bewegen. Wir veröffentlichen auf unserer Website www.pfizer.com regelmäßig Informationen, die für Investoren wichtig sein können. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.pfizer.comoder wenn Sie uns auf Twitter unter @Pfizer und @Pfizer_News, LinkedIn oder YouTube folgen und sich mit uns durch ein "Like" auf Facebook unter Facebook.com/Pfizer verbinden.

Safe-Harbor-Hinweis nach dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Bestimmte schriftliche und mündliche Aussagen von uns können "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Reform des privaten Wertpapierrechts von 1995 ("Reform Act") darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen erkennt man an Wörtern und Wortverbindungen wie "wir erwarten", "es wird erwartet", "schätzt", "geschätzt", "aktuelle Aussichten", "wir freuen uns auf", "wäre gleichzusetzen", "Projekte", "Vorhersagen", "wird vorhergesagt", "wird antizipiert", "vorhergesehen", "wir glauben", "es könnte sein" und ähnlichen Formulierungen. Alle Aussagen, die sich auf betriebliche Leistungen, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir erwarten oder erhoffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Reformgesetzes; dazu gehören auch Aussagen zu Umsatzwachstum, Erträgen, Wachstum pro Aktie oder ähnliche Prognosen. Sie sind zukunftsorientiert und sollten unter Berücksichtigung wichtiger Risikofaktoren bewertet werden, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den unsererseits erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Die Informationen, die in diesem Dokument zur Verfügung gestellt werden, basieren auf den aktuellen Tatsachen und Umständen. Wir verpflichten uns nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren.

ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN



Harold Paul

hpaul@tomimist.com